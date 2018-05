Köln (SID) - FUSSBALL: Der Hamburger SV ist vor dem Nordderby der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen wieder in Abstiegsgefahr geraten und braucht unbedingt einen Sieg gegen den Erzrivalen. Bremen könnte mit einem Erfolg nach Punkten mit dem HSV gleichziehen und den Relegationsplatz verlassen. Die zwölftplatzierten Gastgeber müssen ohne ihren rotgesperrten Torhüter René Adler auskommen und setzen auf Routinier Jaroslav Drobny. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

EISHOCKEY: DEL-Klub Red Bull München will am Freitag bei den Grizzlys Wolfsburg mit dem vierten Sieg im vierten Finalspiel den ersten Titelgewinn in der Liga perfekt machen. Nach dem 4:1 der gnadenlos effektiven Red Bulls am vergangenen Dienstag spricht alles für den Vorrundensieger. Die Wolfsburger, die schon bei ihrer ersten Finalteilnahme 2011 gegen die Eisbären Berlin kein einziges Spiel gewannen, brauchen ab 19.30 Uhr nicht weniger als ein Wunder.

EISHOCKEY: Mit Verstärkung durch NHL-Jungstar Leon Draisaitl und DEL-Topscorer Patrick Reimer startet das deutsche Eishockey-Nationalteam in die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Die beiden Testspiele in Riga gegen Lettland sind aber nicht nur richtungsweisend für die Weltmeisterschaft in zwei Wochen in Russland, sondern auch eine Standortbestimmung für die weitaus wichtigere Olympia-Qualifikation an selber Stelle im September. Das erste Duell beginnt um 18.30 Uhr.

TENNIS: Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber setzt beim WTA-Turnier in Stuttgart ihre Mission Titelverteidigung fort. Im Viertelfinale trifft die Kielerin auf die Spanierin Carla Suarez Navarro.