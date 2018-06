Eriwan (AFP) Moskau hält den Rückzug von Teilen der syrischen Opposition von den stockenden Friedensgesprächen in Genf offenbar für verschmerzbar. Die Absage des Hohen Verhandlungskomitees (HNC) der Opposition sei "wahrscheinlich für niemanden ein Verlust" mit Ausnahme "für sie selbst", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag bei einem Besuch in der armenischen Hauptstadt Eriwan.

