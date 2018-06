Barcelona (SID) - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 10) hat beim mit 2,428 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier in Barcelona das Halbfinale erreicht. Der 32 Jahre alte Davis-Cup-Spieler besiegte Andrej Kusnezow (Russland/Nr. 16) souverän mit 6:3, 6:1 und bekommt es in der Vorschlussrunde am Samstag mit dem topgesetzten früheren Weltranglistenersten Rafael Nadal (Spanien) zu tun.

Es ist Kohlschreibers zweite Halbfinalteilnahme der Saison. In Rotterdam war er im Februar am Franzosen Gael Monfils gescheitert.

Kohlschreibers Davis-Cup-Kollege Alexander Zverev (Hamburg) war am Donnerstag im Achtelfinale ausgeschieden. Dennoch wird der 19-Jährige aller Voraussicht nach ab Montag erstmals in seiner Karriere unter den besten 50 Spielern der ATP-Tour geführt.