New York (AFP) Argentinien hat endgültig einen Schlussstrich unter seinen jahrelangen Schuldenstreit mit US-Hedgefonds gezogen. Das Land habe entsprechend der Ende Februar getroffenen Einigung mit den Fonds seine ausstehenden Schulden beglichen, teilte Argentiniens Anwalt Michael Paskin am Freitag mit. Er bat den zuständigen US-Bundesrichter Thomas Griesa deshalb, sämtliche gerichtliche Verfügungen aufzuheben, die Argentinien an einer vollständigen Rückkehr auf die Finanzmärkte hinderten.

