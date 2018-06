Stillleben aus der Todeszone: Spielsachen und eine Gasmaske in einem längst verlassenen Kindergarten der Stadt Pripyat. Die Geisterstadt liegt in der menschenleeren Zone rund um das 1986 explodierte Atomkraftwerk von Tschernobyl in der heutigen Ukraine. Foto: Roman Pilipey

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.