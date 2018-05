Dubai (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu einer tödlichen Macheten-Attacke auf einen Englisch-Professor in Bangladesch bekannt. Zur Begründung hieß es am Samstag, der Hochschullehrer habe zu "Gottlosigkeit" aufgerufen. Die IS-eigene Nachrichtenagentur Amak veröffentlichte die Erklärung.

