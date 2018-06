Dhaka (AFP) Ein Englisch-Professor ist in Bangladesch von mutmaßlichen Islamisten auf offener Straße getötet worden. Rezaul Karim Siddique sei am Samstag in Rajshahi im Nordwesten des Landes auf dem Weg zum Busbahnhof von hinten attackiert worden, teilte die Polizei mit. Die Angreifer hätten mindestens drei Mal zugestochen und dem 58-Jährigen den Hals aufgeschlitzt.

