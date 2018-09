München (AFP) Gewalt und Kriminalität auf Bahnhöfen und in Zügen der Deutschen Bahn (DB) gehen einem Bericht des "Focus" zufolge zurück. Die Zahl der Straftaten im Bereich der Bahn sei im vergangenen Jahr um drei Prozent gesunken, und zwar von rund 60.000 auf 58.200, zitierte das Magazin am Samstag aus dem Sicherheitsbericht der DB. Er soll am Montag offiziell vorgestellt werden.

