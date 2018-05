Ulm (AFP) Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie hat der Chef der IG Metall, Jörg Hofmann, ein neues Angebot der Arbeitgeber gefordert. "Wer auf der Arbeitgeberseite eine schnelle Verhandlungslösung will, dem empfehle ich, ein verbessertes Angebot vorzulegen", sagte Hofmann der "Südwest Presse" vom Samstag. Das bisherige Angebot, die Löhne um 0,9 Prozent zu erhöhen, sei das niedrigste, was die IG Metall je bekommen habe.

