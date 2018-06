Sunrise (SID) - Die New York Islanders haben auch dank des deutschen Torhüters Thomas Greiss einen großen Schritt in Richtung Play-off-Viertelfinale in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gemacht. Bei den Florida Panthers siegten die Islanders 2:1, die Entscheidung fiel dabei erst in der zweiten Verlängerung. Durch den Erfolg ging New York in der best-of-seven-Serie 3:2 in Führung und hat am Sonntag die Möglichkeit, mit einem Heimsieg die nächste Runde zu erreichen.

Greiss war mit 47 Paraden einer der Sieggaranten seines Teams. In der ersten Verlängerung scheiterte Floridas Aleksander Barkov sogar per Penalty am 30 Jahre alten Füssener. In der regulären Spielzeit hatten New Yorks Frans Nielsen sowie Barkov getroffen, das entscheidende Tor gelang Alan Quine.

Greiss erhielt nach seiner Glanzleistung Lob von allen Seiten. Trainer Jack Capuano attestierte dem Goalie einige "großartige Paraden", die New York Post schwärmte von der "menschlichen Mauer" und die New York Times beschrieb seine Leistung als "episch".

Torhüter Philipp Grubauer konnte die Niederlage seiner Washington Capitals derweil nicht verhindern. Der 24-Jährige kam beim 0:2 gegen die Philadelphia Flyers erneut nicht zum Einsatz. Trotz des Rückschlags führt Washington in der Serie mit 3:2. Im Viertelfinale stehen die San Jose Sharks, die die Serie gegen die Los Angeles Kings durch ein 6:3-Auswärtssieg im fünften Spiel für sich entschieden.