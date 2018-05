Quito (dpa) - Ein Spürhund der Feuerwehr ist als Held der Bergungsarbeit nach dem verheerenden Erdbeben in Ecuador geehrt worden. Der vierjährige Golden Retriever namens Dayko half vier Tage lang bei der Rettung von Überlebenden und der Bergung von Leichen in Pedernales. Sieben Überlebende soll er geortet haben, bevor er erschöpft verendete, berichtete die Zeitung "El Universo". Der Hund starb vermutlich an Dehydratisierung nach dem pausenlosen Einsatz an der warmen Küste. Pedernales am Pazifischen Ozean wurde größtenteils von dem Erdbeben der Stärke 7,8 vor einer Woche zerstört.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.