Amsterdam (AFP) Nach den Enthüllungen der "Panama Papers" wolllen die EU-Finanzminister den Kampf gegen Steuerbetrug verstärken. "Das Bewusstsein für die Dringlichkeit ist zweifellos viel größer", sagte der Vorsitzende des Ministertreffens, Jeroen Dijsselboom, am Samstag in Amsterdam. Die Minister wollen sich nun möglichst im Mai auf eine Methode einigen, um eine EU-Liste mit Steuerparadiesen zu erarbeiten. Die Kommission will diese dann bis Ende des Sommers erstellen.

