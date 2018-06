Köln (SID) - Die Würzburger Kickers dürfen weiter auf den Durchmarsch in die 2. Fußball-Bundesliga hoffen. Die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach besiegte Hansa Rostock am 35. Spieltag mit 2:1 (2:0) und festigte mit 57 Punkten Relegationsrang drei in der 3. Liga.

Die Verfolger der Würzburger patzten zudem. Die SG Sonnenhof Großaspach (54 Punkte) musste sich gegen Holstein Kiel mit einem 0:0 begnügen, der VfL Osnabrück (53) unterlag beim Halleschen FC mit 0:1 (0:1).

Eine Woche nach dem perfekt gemachten Aufstieg bezwang Spitzenreiter Dynamo Dresden den SV Wehen Wiesbaden mit 4:0 (0:0). Der Tabellenzweite Erzgebirge Aue (60) erwartet am Sonntag den Chemnitzer FC.

Matchwinner in Würzburg war Elia Soriano mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit (23. und 32.). Der Anschlusstreffer der Gäste durch Maximilian Ahlschwede (79.) kam zu spät. Routinier Ivica Banovic schoss Halle zum Sieg gegen Osnabrück (30.). Für Dresden trafen Stefan Kutschke (47.), der künftige Bremer Justin Eilers (58.), Marvin Stefaniak (84.) und Tim Väyrynen (86.).

Im Tabellenkeller kamen die Stuttgarter Kickers (40) zu einem 2:1 (0:0)-Erfolg beim FSV Mainz 05 II (42) und verließen die Abstiegsplätze. Der VfR Aalen (41) muss nach einem 0:2 (0:0) bei Rot-Weiß Erfurt weiter zittern.

Am Freitag hatte Energie Cottbus (38) im zweiten Spiel unter Trainer Claus-Dieter Wollitz beim 1:0 (1:0) beim Schlusslicht VfB Stuttgart II (31) den ersten Sieg gefeiert. Werder Bremen II (37) liegt nach dem 1:3 (1:2) gegen Fortuna Köln weiter auf einem Abstiegsplatz. Zudem setzte sich der 1. FC Magdeburg mit 2:1 (1:1) bei Preußen Münster durch.