Guatemala-Stadt (AFP) Guatemala hat im Territorialstreit mit dem Nachbarland Belize 3000 Soldaten an die gemeinsame Grenze entsandt. Bei der Entsendung handele es sich "um eine Vorsichtsmaßnahme, nicht um eine Kriegserklärung", sagte Guatemalas Verteidigungsminister Williams Mansilla am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Der langjährige Streit zwischen den beiden mittelamerikanischen Staaten hatte sich erheblich verschärft, seit am Mittwoch ein 13-jähriger Junge im Grenzgebiet erschossen worden war.

