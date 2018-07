Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Mittag zu einem Kurzbesuch in einem Flüchtlingscamp im südosttürkischen Grenzgebiet zu Syrien abgeflogen. Vor Ort will sie sich ein Bild von der Umsetzung des Flüchtlingspakts mit Ankara machen. Kritiker fordern, dass sie ihren Gastgeber auch mit unbequemen Fragen nach der Lage der Menschenrechte sowie der Meinungsfreiheit konfrontieren soll. Zuvor hat die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken eine weitere Verschlechterung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei beklagt, berichtet die "Rheinische Post".

