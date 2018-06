Potsdam (dpa) - Nach dem Rücktritt von Justizminister Helmuth Markov wegen einer Dienstwagen-Affäre sucht die Linke in Brandenburg eine Nachfolger. In Parteikreisen wurden Medienberichte bestätigt, wonach Verfassungsrichterin Kerstin Nitsche, Justiz- Staatssekretär Ronald Pienkny und der Linken-Landtagsabgeordnete Stefan Ludwig im Gespräch sind. "Wir beraten am Wochenende mit den Parteigremien", sagte Landesvorstandsmitglied Sebastian Walter auf Anfrage. Markov war vorgeworfen worden, im Sommer 2010 unrechtmäßig einen Transporter des Landesfuhrparks privat genutzt zu haben.

