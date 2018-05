Köln (SID) - Bayern München kann vorzeitig seine 26. deutsche Meisterschaft unter Dach und Fach bringen. Sollte der Titelverteidiger sein Auswärtsspiel bei Hertha BSC gewinnen und gleichzeitig Rivale Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart verlieren, würden sich die Münchner als erste deutsche Mannschaft zum vierten Mal in Folge die Meisterschale sichern. Ebenfalls um 15.30 Uhr spielen der VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg, der 1. FC Köln gegen Darmstadt 98 und der FC Ingolstadt gegen Hannover 96. Um 18.30 Uhr beginnt der Westschlager zwischen Schalke 04 und Bayer Leverkusen.

Der 1. FC Nürnberg will Relegationsplatz drei in der 2. Fußball-Bundesliga festigen. Die Franken empfangen Union Berlin. Mit einem Sieg würde der Club den Rückstand auf den Tabellenzweiten RB Leipzig auf vorerst drei Punkte verkürzen. Die Leipziger spielen am Montag in Kaiserslautern.

Eine möglichst gute Ausgangsposition für den Einzug ins Final Four in Köln will sich die SG Flensburg-Handewitt im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League verschaffen. Der Titelträger von 2014 empfängt um 17.30 Uhr in der heimischen Flens-Arena den polnischen Spitzenklub KS Vive Targi Kielce.