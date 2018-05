Hagen (SID) - Die Weltranglistenerste Kristina Bröring-Sprehe ist überaus erfolgreich in die grüne Saison der Dressurreiter gestartet. Beim traditionellen Meeting "Horses and Dreams" in Hagen am Teutoburger Wald gewann die 29-Jährige mit ihrem Paradepferd Desperados am Samstagabend auch den Grand Prix Special. Bereits im Grand Prix hatte Bröring-Sprehe vorne gelegen, in beiden Prüfungen kam sie als Einzige über jeweils 80 Prozentpunkte.

Nicht nur die Reiterin, auch der 15-jährige Hannoveraner Rapphengst Desperados präsentierte sich in Hagen in bestechender Form, im Grand Prix Special unterlief dem Paar lediglich ein kleiner Fehler bei den Galoppwechseln. Kristina Bröring-Sprehe war vollauf mit der Leistung ihres vierbeinigen Partners zufrieden: "Meine größte Sorge ist immer nur, dass er gesund und fit bleibt."

Eine überzeugende Vortellung zeigte in beiden Prüfungen auch der 22-jährige Sönke Rothenberger (Bad Homburg), der mit seinem erst neunjährigen niederländischen Wallach Cosmo jeweils hinter Bröring-Sprehe Zweiter wurde. Am Sonntagnachmittag findet die abschließende Kür mit Musik statt.

Nicht am Start ist die fünfmalige Olympiasiegerin Isabell Werth, die krankheitsbedingt fehlt. Mit Ausnahme von Werth ist der gesamte A-Kader von Bundestrainerin Monica Theodorescu bei dem Turnier dabei. "Horses and Dreams" gilt in diesem Jahr als erste inoffizielle Olympiasichtung der Dressurreiter.