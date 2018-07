New York (AFP) Der US-italienische Autobauer Fiat Chrysler ruft mehr als eine Million Fahrzeuge zurück. Es seien Probleme mit der Automatikschaltung aufgetreten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dutzende Autofahrer seien beim Aussteigen verletzt worden, weil sich ihr Auto nach dem Abstellen selbständig in Bewegung gesetzt habe. 41 solcher Fälle, in denen die Fahrer nicht in den Parkmodus geschaltet hatten, seien bislang bekannt.

