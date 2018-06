Sarrelouis (SID) - Die Basketballerinnen des TSV Wasserburg sind nur noch einen Sieg von der erfolgreichen Titelverteidigung in der Bundesliga entfernt. Der Titelfavorit und neunmalige Meister gewann auch das zweite Spiel im Play-off-Finale beim TV Saarlouis 68:58 und könnte die best-of-five-Serie am Mittwoch (19.00 Uhr) vor heimischer Kulisse entscheiden. Den ersten Vergleich hatte Wasserburg am Freitag mit 75:71 gewonnen.