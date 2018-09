Hannover (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat US-Präsident Barack Obama am Sonntag am Schloss Herrenhausen in Hannover mit militärischen Ehren empfangen. Nach einem bilateralen Gespräch wollen Merkel und Obama gegen 18.00 Uhr die Hannover Messe eröffnen. Die USA sind in diesem Jahr das Gastland der größten Industriemesse der Welt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.