München (AFP) Die Postbank will ihr Filialnetz verkleinern und Mitarbeiter durch Automaten ersetzen. "Wir wollen die Filialen stärker automatisieren", sagte Postbank-Chef Frank Strauß im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" vom Montag. Zudem überlege die Postbank, "in Ballungszentren einige Filialen zusammenzulegen". In Zukunft werde es auch Filialen geben, in denen nur noch ein Mitarbeiter arbeite, weil ein neues Kassensystem das Vier-Augen-Prinzip unnötig mache.

