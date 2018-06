Stuttgart (AFP) Im Kampf gegen Feinstaub und Stickoxide will Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) ein Feinstaubticket einführen. "Der Arbeitsauftrag lautet: zum halben Preis an Tagen mit Feinstaubalarm", sagte Kuhn im Interview mit der "Stuttgarter Zeitung"/"Stuttgarter Nachrichten" (Montagsausgaben). An diesen Tagen sollen die Stuttgarter nur die Hälfte zahlen, wenn sie den öffentlichen Nahverkehr nutzen.

