Frankfurt/Main (SID) - Nur noch ein Wunder kann die Fußballerinnen von Bayern München von der erfolgreichen Titelverteidigung in der Frauen-Bundesliga abhalten. Durch das 3:0 (1:0) beim SC Sand hat der Tabellenführer drei Spieltage vor Schluss neun Punkte Vorsprung vor Pokalsieger VfL Wolfsburg auf Platz zwei. Rechnerisch perfekt machen kann München den Titel am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen.

Die Niederländerin Vivianne Miedema (10.) brachte die Bayern vor 1420 Zuschauern früh auf Kurs. Die Nationalspielerinnen Melanie Behringer mit einem direkt verwandelten Freistoß (68.) und Sara Däbritz (76.) erhöhten in der zweiten Halbzeit.

"Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird, aber wir haben es gut gemacht, über den Kampf ins Spiel zu finden, und haben verdient gewonnen", sagte Behringer: "Dass wir heute gewonnen haben, war wichtig, so gehen wir selbstbewusst ins nächste Spiel. Nächste Woche wollen wir die Meisterschaft dann klarmachen."

Im Tabellenkeller verpasste der Vorletzte Werder Bremen durch ein 1:4 (0:2) beim direkten Konkurrenten Bayer Leverkusen die wohl letzte Chance auf den Klassenerhalt. Der USV Jena gewann 3:0 (1:0) gegen Turbine Potsdam und 1899 Hoffenheim ließ Absteiger 1. FC Köln beim 4:0 (3:0) keine Chance.

Die "Wölfinnen" hatten aufgrund des Halbfinals in der Champions League am Sonntag gegen den 1. FFC Frankfurt bereits am vergangenen Mittwoch gespielt und 3:1 bei der SGS Essen gewonnen. Der Tabellendritte Frankfurt verlor am gleichen Tag durch das 0:2 gegen den SC Freiburg Platz zwei aus den Augen und hat nun vier Punkte Rückstand auf Wolfsburg.