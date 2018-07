Köln (SID) - Einigung statt Gerichtsverhandlung: Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger und Günter Netzer werden ihren Streit über ein brisantes Treffen in Zürich 2012 doch nicht vor dem Kölner Landgericht austragen. Beide Parteien erklärten am Sonntagabend gemeinsam, dass ihre Anwälte den für Mittwoch anberaumten Verhandlungstermin aufheben lassen werden. Netzer hatte auf Unterlassung gegen Zwanziger geklagt.

"Unter vier Augen haben wir, Günter Netzer und Theo Zwanziger, uns in diesen Tagen über die Inhalte des Gespräches vom Herbst 2012 in Zürich ausgetauscht. Nicht in allen Punkten haben wir ein übereinstimmendes Erinnerungsvermögen", erklärten die beiden WM-Macher von 2006: "Günter Netzer legt Wert auf die Feststellung, dass es in dem besagten Gespräch keine Aussage von ihm gegeben habe, die so interpretiert werden könnte, dass die vier asiatischen Stimmen bei der WM-Vergabe 2006 gekauft wurden. Theo Zwanziger nimmt dies zur Kenntnis und erklärt, für ihn gebe es nach Vorlage des Freshfields-Berichtes keinen Grund mehr, die streitgegenständliche Aussage zu wiederholen."

Die Bitte, den Rechtsstreit für erledigt zu erklären, ist dem Landgericht demnach bereits zugestellt worden. "Ein entsprechendes Schreiben, in dem wir in Übereinstimmung mit der Beklagtenseite die Erledigung des Rechtsstreits erklären und um Aufhebung des Verhandlungstermins am 27. April 2016 bitten, wurde dem Landgericht Köln heute um 16 Uhr vorab per Fax übersandt", teilte die Kanzlei Höcker mit, die Netzers Interessen vertritt.

Zwanziger (70) hatte behauptet, Netzer (71) habe ihm bei dem Treffen am Flughafen berichtet, die asiatischen Stimmen seien gekauft worden. Netzer bestritt dies vehement und verwies auf die Anwesenheit seiner Ehefrau Elvira in Zürich. Sie könne bezeugen, dass Zwanziger lüge. Der frühere DFB-Chef wiederum sagte daraufhin, Elvira Netzer solle "ruhig den Meineid schwören".