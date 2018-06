Genua (SID) - Sami Khedira ist mit Juventus Turin nach einem monatelangen Alleingang fast am Ziel. Der deutsche Fußball-Weltmeister siegte mit Juventus am 35. Spieltag beim AC Florenz mit 2:1 (1:0) und ist vom zwölf Punkte entfernten Verfolger SSC Neapel nur noch theoretisch einzuholen.

Ohne Weltmeister Miroslav Klose hat Lazio Rom derweil eine 1:2 (1:1)-Niederlage bei Sampdoria Genua kassiert. Filip Djordjevic brachte die Gäste bereits in der dritten Minute in Führung. Fernando glich in der 20. Minute für Genua aus, ehe Modibo Diakite in der 78. Minute der Siegtreffer für die Gastgeber gelang. Antonio Candreva verschoss kurz vor der Pause für Lazio einen Foulelfmeter.

Der eingewechselte Alvaro Morata (83.) schoss Juventus ganz nahe an den fünften Scudetto in Folge. Zwei Minuten zuvor hatte Nikola Kalinic für die Fiorentina getroffen. Der frühere Bundesliga-Stürmer Mario Mandzukic (39.), ehemals VfL Wolfsburg und FC Bayern, hatte das 0:1 erzielt.

Neapel, das am Montag (15.00 Uhr) beim AS Rom antritt, könnte mit einem Sieg und weiteren Erfolgen an den letzten drei Spieltagen noch zu Juventus aufschließen, das im Achtelfinale der Champions League an Bayern München gescheitert war.

Der 37-jährige Klose, der angeblich nach der Saison zum US-Klub New York Red Bulls wechselt, wurde bei den Römern wie angekündigt geschont. Lazio hat als Tabellenneunter praktisch keine Chance mehr auf einen Europacup-Platz.