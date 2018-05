Sunderland (SID) - Die Weltmeister Mesut Özil und Per Mertesacker haben in der Premier League im Kampf um die direkte Champions-League-Qualifikation Punkte liegen gelassen. Beim Abstiegskandidaten FC Sunderland kamen die Gunners am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus.

Bei noch drei ausstehenden Spielen ist Arsenal mit 64 Zählern Vierter hinter dem punktgleichen Dritten Manchester City. Die Citizens hatten sich am Samstag 4:0 gegen Stoke City durchgesetzt. Özil wurde in Sunderland in der Schlussphase ausgewechselt, Mertesacker spielte durch.