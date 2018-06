Sandhausen (SID) - Fußball-Zweitligist FSV Frankfurt hat auch das zweite Spiel unter der Leitung des neuen Trainers Falko Götz verloren und muss mehr denn je vor dem Abstieg zittern. Die Bornheimer unterlagen beim nun geretteten SV Sandhausen 0:1 (0:0), der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 beträgt drei Spieltage vor Schluss nur ein mageres Pünktchen.

Korbinian Vollmann machte mit seinem Tor in der 59. Minute den Klassenerhalt des SVS auch rechnerisch perfekt und stürzte den FSV noch tiefer in die Krise.

Vor 4786 Zuschauern im Hardtwaldstadion entwickelte sich in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie. Das Götz-Team versuchte sich öfter in der Offensive und zeigte sich im Vergleich zu den vergangenen Partien etwas verbessert. Meist war aber am Strafraum des SVS Schluss.

Den Schuss von Taiwo Awoniyi lenkte Sandhausen-Keeper Marco Knaller am Tor vorbei (25.). Die Gastgeber, die auch schon vor der Partie so gut wie gerettet waren, beschränkten sich in der Folge auf Konter, die aber bis zum Pausenpfiff nichts einbrachten.

In der zweiten Halbzeit schockierte Vollmann die Gäste mit dem ersten wirklich gefährlichen Schuss auf das Tor des FSV, der zum Führungstreffer führte. Mit der Führung im Rücken spielten die Gastgeber anschließend abgeklärter.

Im Sandhausen-Trikot überzeugen Vollmann und Seyi Olajengbesi, bei den Frankfurtern zeigten Denis Epstein und Awoniyi die beste Leistung.