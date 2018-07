Kiel (SID) - Der THW Kiel hat in der Champions League ein Ausrufezeichen gesetzt. Der deutsche Handball-Rekordmeister besiegte den Titelverteidiger FC Barcelona überraschend deutlich 29:24 (16:12) und erarbeitete sich damit eine glänzende Ausgangslage für das Viertelfinal-Rückspiel am kommenden Samstag (18.30 Uhr) beim katalanischen Starensemble.

Dort könnte sich der THW sogar eine Niederlage mit bis zu vier Toren Rückstand erlauben. Im ersten Vergleich am Sonntag überragte vor allem Dominik Klein. Dem Weltmeister von 2007 gelangen neun Treffer für das Team von Trainer Alfred Gislason.

"Das war ein Fest für uns alle", sagte Klein bei Sky: "Das haben wir wunderbar hingekriegt." Im Rückspiel geht es um die Teilnahme am Final Four in Köln am 28./29. Mai. Die SG Flensburg-Handewitt hatte am Samstag gegen das polnische Spitzenteam KS Vive Kielce trotz starker Leistung nur ein 28:28 (13:14) erreicht.