Jerusalem (AFP) Das Bestreben jüdischer Frauenrechtlerinnen, an der Jerusalemer Klagemauer gleichberechtigt eine Segenszeremonie abzuhalten, ist von den Behörden massiv eingeschränkt worden. Rund 50 Aktivistinnen versammelten sich am Sonntag an der westlichen Stützmauer des vor 2000 Jahren zerstörten jüdischen Tempels in der Altstadt von Jerusalem. Dies ist die ihnen heiligste Stätte, an der Juden beten können.

