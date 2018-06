Frankfurt/Main (dpa) - Katrin Bauerfeind (33) hat vor fast allem Angst. Das gestand sie in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des Hessischen Rundfunks (Radiowelle hr1). Ihrer Meinung nach werden Mädchen ängstlicher erzogen als Jungs.

"Ich finde, dass man Mädchen eher Angst beibringt als Jungen. Es gibt so einen Grundton der Sorge", sagte die Moderatorin, Autorin und Schauspielerin. Bauerfeind ist aus der "Harald Schmidt Show" bekannt und moderiert die 3sat-Sendung "Bauerfeind assistiert". Ende April ist sie im Ersten in ihrer ersten Hauptrolle im Zürich-Krimi "Borcherts Fall" zu sehen.

In ihrem aktuellen Buch beschäftigt sich Bauerfeind mit Unterschieden zwischen den Geschlechtern ("Hinten sind Rezepte drin: Geschichten, die Männern nie passieren würden"). Ein Unterschied offenbare sich zum Beispiel im Lachen, meint Bauerfeind: "Männer haben nicht viele Varianten zu lachen. Männer haben so ein dröhnendes "Hohoho". Das ist so wie Hunde das Bein heben zum Zeichen der Reviermarkierung. Frauen haben zig Lachvarianten, zum Beispiel den Verlegenheitslacher."

