Jerez de la Frontera (SID) - Motorrad-Pilot Philipp Öttl ist auch beim Großen Preis von Spanien in die Top 10 gefahren. Der 19-Jährige aus Ainring wurde beim Europa-Auftakt in Jerez im Moto3-Rennen Zehnter und kam wie bei den vorherigen drei Läufen in die Punkte. Für den KTM-Fahrer, zuletzt in Austin/Texas Vierter, ist es der beste Saisonstart seiner Karriere.

Der wegen technischer Probleme vom letzten Platz gestartete Südafrikaner Brad Binder (KTM) feierte nach sensationeller Aufholjagd seinen ersten Saisonsieg und baute die Führung im Klassement aus. Dahinter kamen die Italiener Nicolo Bulega (KTM) und Francesco Bagnaia (Mahindra) ins Ziel.

Binder führt in der Gesamtwertung mit 77 Punkten vor dem Spanier Jorge Navarro (Honda/62), der in Jerez Vierter wurde. Öttl ist Zehnter (27).

Öttl fuhr von Startplatz 13 zwischenzeitlich bis auf Position vier nach vorne, verlor in der zweiten Rennhälfte aber wieder an Boden. Fehler in den beiden letzten Runden verhinderten ein besseres Ergebnis.