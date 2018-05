Magdeburg (dpa) - CDU, SPD und Grüne in Sachsen-Anhalt besiegeln heute ihr Regierungsbündnis. Die Parteivorsitzenden Thomas Webel von der CDU, Burkhard Lischka von der SPD und Cornelia Lüddemann von den Grünen unterzeichnen den Koalitionsvertrag im Landtag in Magdeburg. Am Freitag und gestern hatten die Koalitionspartner auf Parteitagen den Vertrag gebilligt. Er sieht unter anderem die Einstellung von mehr Lehrern und Polizeibeamten vor sowie mehr Geld für die Kommunen. Trotzdem sollen keine neuen Schulden gemacht werden.

