Berlin (SID) - Die Berlin Recycling Volleys haben das erste Spiel im Play-off-Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft gewonnen. Vor heimischer Kulisse siegte der Hauptrundensieger und Vizemeister 3:1 (25:21, 25:23, 23:25, 25:19) gegen Titelverteidiger VfB Friedrichshafen. In der best-of-five-Serie benötigen die Berliner damit noch zwei Siege zum Titelgewinn, Spiel zwei steigt am Donnerstag (20.00 Uhr) in Friedrichshafen.

Vor 6673 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle bestimmte Berlin in einem umkämpften und knappen Spiel das Geschehen weitestgehend. Rekordmeister Friedrichshafen schlug im dritten Satz zurück, die heimstarken Berliner, bei denen der australische Diagonal-Angreifer Paul Carroll mit 21 Punkte überragte, erwiesen sich letztlich aber zu stark.

"Wir sind sehr schwer ins Spiel gekommen und haben unseren Rhythmus spät gefunden, sagte Friedrichshafens Simon Tischer: "Berlin hat nahezu fehlerfrei gespielt, und wir sind ihnen hinterhergerannt. Das war Spiel Nummer eins, am Donnerstag haben wir die nächste Chance, da ist noch nichts entschieden."