Ankara (AFP) Eine niederländische Journalistin, die nach Kritik an Präsident Recep Tayyip Erdogan zur Befragung festgenommen worden war, ist wieder frei. Sie sei frei, dürfe die Türkei aber nicht verlassen, schrieb die türkischstämmige Ebru Umar auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter am Sonntag. In der Nacht hatte sie mitgeteilt, dass sie in ihrem Haus in Kusadasi von der Polizei zur Befragung durch die Staatsanwaltschaft abgeholt worden sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.