Sydney (AFP) Ein Jugendlicher ist in Australien wegen der Planung eines Anschlags auf eine nationale Gedenkfeier festgenommen worden. Gegen den 16-Jährigen werde wegen Vorbereitung eines "Terrorakts" ermittelt, teilte die Polizei im südöstlichen Bundesstaat New South Wales mit. Berichten zufolge hatte der Beschuldigte am Wochenende versucht, sich eine Waffe zu beschaffen, um während der Feierlichkeiten zu Ehren von Australiens Kriegstoten am Montag ein Attentat zu verüben.

