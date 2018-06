Berlin (AFP) Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat ihre

Einsätze im Mittelmeer wieder aufgenommen. Wie die Organisation am Montag mitteilte, war eines ihrer Schiffe, die "Dignity 1", am Sonntag an der Rettung von mehr als 300 Flüchtlingen beteiligt. In den kommenden Wochen sollen demnach zwei weitere Schiffe von Ärzte ohne Grenzen folgen. Die italienische Regierung rechnet damit, dass es vor der libyschen Küste binnen drei Monaten einen ähnlichen Marineeinsatz der Nato geben wird wie derzeit in der Ägäis.

