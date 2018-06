Hannover (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Barack Obama haben mit den Staats- und Regierungschefs aus Großbritannien, Frankreich und Italien über eine Reihe von Krisen beraten. "Die drängendsten Fragen der sicherheitspolitischen Agenda wollen wir in einem engen transatlantischen Schulterschluss bewältigen", sagte Merkel am Montag in Hannover. Gesprochen wurde demnach über illegale Migration, den Bürgerkrieg in Syrien, die Lage im Krisenstaat Libyen und die Situation in der Ukraine.

