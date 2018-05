Offenbach (AFP) Rätselhafter Leichenfund im hessischen Langen: Polizeibeamte entdeckten am Samstag in einer Wohnung die sterblichen Überreste eines 35-jährigen Manns und einer 20-jährigen Frau, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südosthessen am Montag mitteilten. Die Hintergründe seien "völlig unklar", hieß es im Polizeibericht. Die 20-Jährige, deren Identität zunächst nicht eindeutig geklärt war, könnte gewaltsam zu Tode gekommen sein.

