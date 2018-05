Erfurt (AFP) Eine verbale Attacken von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gegen Antifa-Demonstranten hat für Wirbel gesorgt. Am Rande einer Veranstaltung in Halle sagte er am Wochenende zu Demonstranten aus der linksautonomen Szene: "Es kotzt mich an, wie arrogant ihr seid." Ein Video davon ist im Internet auf Youtube zu sehen.

