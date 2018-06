Paris (AFP) Der Jury des Filmfestivals von Cannes gehören auch in diesem Jahr illustre Namen an: Die Schauspielerin Kirsten Dunst, die Sängerin Vanessa Paradis und der Schauspieler Donald Sutherland entscheiden zusammen mit sechs anderen Künstlerkollegen bei den 69. Filmfestspielen an der Côte d'Azur über die Gewinner, wie die Organisatoren am Montag mitteilten.

