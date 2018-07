Bobigny (AFP) Eine grausige Entdeckung hat die französische Polizei nach der Festnahme eines Obdachlosen gemacht: In einer von dem 48-Jährigen bewohnten aufgegebenen Tankstelle nahe Paris lagen mehr als 20 Katzenkadaver, einige der Tiere waren geköpft. 57 "kranke und unterernährte" Katzen waren in einem Raum eingeschlossen, wie ein Polizist am Montag sagte. Der Mann wird sich wegen Tierquälerei vor Gericht verantworten müssen.

