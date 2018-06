Hamburg (SID) - Der Hamburger SV muss in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 auf Flügelstürmer Nicolai Müller verzichten. Das teilten die Hanseaten am Montag auf Twitter mit. Der Flügelstürmer hatte sich beim Sieg im Nordderby gegen Werder Bremen einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.