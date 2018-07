Stockholm (dpa) - Zigtausende wollen mit Schweden telefonieren: Mehr als 100 000 Anrufe sind in knapp drei Wochen bei einer Telefonnummer eingegangen, unter der man mit einem ganz normalen Schweden verbunden wird. Die Nummer +46 771 793 336 hatte der Touristenverband zum Jahrestag des schwedischen Gesetzes zur Pressefreiheit am 6. April freigeschaltet. Wer sie wählt, hat einen von rund 20 000 Schweden am Apparat, die bei der Aktion mitmachen. Mehr als 200 Tage haben die Gespräche zusammengerechnet schon gedauert, Menschen aus rund 175 Ländern haben angerufen - ein knappes Drittel aus den USA.

