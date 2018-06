Hannover (dpa) - US-Präsident Barack Obama will bis zu 250 zusätzliche Soldaten nach Syrien schicken. Sie sollen örtliche Kräfte im Kampf gegen die Terrormiliz IS unterstützen. Das teilte Vize-US-Sicherheitsberater Ben Rhodes bei der Hannover Messe kurz vor Beginn einer Rede von Obama mit. Das US-Militär habe immer dann, wenn ein Ansatz erfolgreich war, diesen ausgebaut, sagte Rhodes. Die kleinen Teams seien sehr effektiv darin, moderate Rebellen zu unterstützen. Natürlich seien Spezialkräfte immer Kampftruppen. Sie könnten in Kämpfe verwickelt werden, hätten aber keinen Kampfauftrag.

