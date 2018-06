Hannover (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat Europa und die Nato aufgefordert, sich stärker in den von Bürgerkriegen erschütterten Staaten Syrien und Irak zu engagieren. "Europa und die Nato können noch mehr tun", sagte Obama in einer Rede in Hannover. In Syrien und im Irak müssten mehr Nationen zum Kampf, zu Ausbildung und Aufbau beitragen. Es brauche "mehr wirtschaftliche Hilfe für den Irak, damit der Extremismus bekämpft werden kann". In Syrien wächst die Sorge vor einem Scheitern der Waffenruhe. Obama kündigte an, bis zu 250 zusätzliche Soldaten nach Syrien zu schicken.

