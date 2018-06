Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will den Anti-Terror-Kampf in Syrien verstärken. Laut "Wall Street Journal" wollen die USA bis zu 250 zusätzliche Soldaten nach Syrien schicken. Sie sollen örtliche Kräfte im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat unterstützen, berichtet das Blatt unter Berufung auf US-Regierungsbeamte. Demnach will Obama diesen Plan heute zum Abschluss seines Hannover-Besuches bekanntgeben. Bisher waren rund 50 Angehörige von US-Spezialeinheiten am Boden in Syrien aktiv.

