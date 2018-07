Anzac Day: Soldaten in Australien, Neuseeland und Tonga gedenken jedes Jahr am 25. April der Schlacht von Gallipoli. Im Jahr 1915 kamen auf der türkischen Halbinsel zehntausende Menschen ums Leben. Anzac steht für "Australian and New Zealand Army Corps". Foto: Glenn Hunt

