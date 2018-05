Degenkolb gibt Comeback beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt

Frankfurt (dpa) - Gut drei Monate nach seinem schweren Trainingsunfall gibt Klassikerspezialist John Degenkolb am 1. Mai beim Heimrennen "Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt" sein Comeback. "Ich habe die letzten Wochen gut trainiert und fühle mich bereit, die Herausforderung durch den Taunus zu bestehen", sagte Degenkolb am Montag. Er war am 23. Januar im Wintertrainingslager im spanischen Calpe in einen schweren Unfall verwickelt. Dabei hatte der Thüringer fast die Kuppe seines linken Zeigefingers verloren, sich den Unterarm gebrochen und mehrere Schnittwunden erlitten.

Dortmund verlängert mit Schmelzer bis 2021

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund vermeldet im aktuellen Vertragspoker mit diversen Leistungsträgern einen ersten Erfolg. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, hat Marcel Schmelzer seinen Kontrakt bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Der Abwehrspieler war neben Mats Hummels, Ilkay Gündogan und Henrich Mchitarjan einer von vier BVB-Profis, deren Verträge 2017 auslaufen. "Ich freue mich sehr, auch in Zukunft Bestandteil dieser charakterstarken Mannschaft und dieses unvergleichlichen Clubs sein zu dürfen", kommentierte Schmelzer seinen Entschluss. Der 28-Jährige steht seit fast elf Jahren in Diensten der Dortmunder.

VfL Wolfsburg hebt Vertrag mit Bendtner auf

Wolfsburg (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat das Missverständnis mit Nicklas Bendtner endgültig beendet. Der ursprünglich bis Juni 2017 geltende Vertrag mit dem 28 Jahre alten Angreifer wurde nach VfL-Angaben am Montag mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Der Club hatte den Dänen nach zahlreichen Eskapaden bereits Ende März vom Trainingsbetrieb freigestellt. In 31 Spielen hat Bendtner nur drei Bundesliga-Treffer erzielt.

Leverkusen verlängert Vertrag mit Geschäftsführer Schade

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Geschäftsführer Michael Schade um zwei Jahre verlängert. "Unter der Führung von Herrn Schade hat Bayer 04 bisher die gesetzten Ziele sowohl im sportlichen wie auch im finanziellen Bereich alle erfüllt", sagte Werner Wenning, der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses des Fußball-Bundesligisten, am Montag.

Hooligan nach Spiel in türkischer Süper Lig in Untersuchungshaft

Trabzon (dpa) - Nach der Hooligan-Attacke beim Fußball-Spiel zwischen Trabzonspor und Fenerbahce Istanbul sitzt ein 17-Jähriger in Untersuchungshaft. Die türkische Staatsanwaltschaft hat nach der Attacke auf einen Torlinien-Assistenten Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen, unter anderem wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Das meldete die Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Nach Abschluss der Untersuchungen soll der Teenager einem Gericht vorgeführt werden. In der Schlussphase der Begegnung in der Süper Lig war es auf den Rängen zu Ausschreitungen gekommen. Trabzonspor-Anhänger begannen, beim Stand von 4:0 für Istanbul zu randalieren.

Zverev und Siegemund erstmals unter Top 50 der Tennis-Welt

Hamburg (dpa) - Der Hamburger Alexander Zverev steht erstmals unter den Top 50 der Tennis-Welt. Nach seiner Achtelfinal-Teilnahme beim Sandplatz-Turnier in Barcelona kletterte der 19-Jährige um zwei Plätze auf Rang 49. Bester deutscher Profi in dem am Montag veröffentlichten Ranking bleibt der Augsburger Philipp Kohlschreiber auf Position 27. Bei den Damen stieß Laura Siegemund nach ihrem sensationellen Auftritt in Stuttgart, wo ihr Siegeszug erst im Finale von Angelique Kerber gestoppt wurde, ebenfalls unter die Top 50 vor. Die 28-Jährige verbesserte sich um 29 Plätze auf Rang 42. Die Kielerin Kerber bleibt als beste Deutsche Weltranglisten-Dritte.

NHL-Playoffs: Islanders siegen mit Greiss

New York (dpa) - Der deutsche Eishockey-Torhüter Thomas Greiss ist mit den New York Islanders nach einem Zittersieg in die nächste Playoff-Runde der NHL eingezogen. Die Gastgeber gewannen am Sonntag (Ortszeit) gegen die Florida Panthers erneut mit 2:1 erst in der zweiten Verlängerung und entschieden das Duell in der Best-of-seven- Serie mit 4:2. Damit stehen die Islanders erstmals seit 23 Jahren wieder in der zweiten Playoff-Runde der nordamerikanischen Profiliga.

Niederlage für Schröder in den NBA-Playoffs

Boston (dpa) - Die Atlanta Hawks haben in ihrer Playoff-Serie der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA auch die zweite Auswärtspartie bei den Boston Celtics verloren. Am Sonntag (Ortszeit) musste sich die Mannschaft mit dem Braunschweiger Dennis Schröder nach Verlängerung 95:104 geschlagen geben. Somit konnte Boston zum 2:2-Gesamtstand ausgleichen.

Neue Chance auf EM-Tickets: UEFA öffnet Last-Minute-Portal

Paris (dpa) - Fußball-Fans bietet sich noch eine neue Chance auf Tickets für die EM im Sommer in Frankreich. Die Europäische Fußball-Union öffnet am Dienstag ein Onlineportal, über das Eintrittskarten zu erwerben sind. Bei den Tickets handelt es sich laut UEFA unter anderem um Rückläufer aus den Kontingenten der Nationalverbände und neu berechnete Kapazitäten in den zehn EM-Stadien. Für welche Spiele es noch Karten geben wird und wie viele, teilte die UEFA noch nicht mit.