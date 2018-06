Cleveland (dpa) - Nach den tödlichen Schüsse auf den zwölfjährigen Schwarzen Tamir Rice im US-Bundesstaat Ohio zahlt die Stadt Cleveland sechs Millionen US-Dollar, um einen Rechtsstreit mit der Familie beizulegen. Beide Seiten einigten sich auf einen Vergleich, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Der Fall des 12-Jährigen erregte in einer Serie tödlicher Schüsse von Polizisten auf Schwarze in den USA besondere Aufmerksamkeit, weil das Opfer so jung war. Rice hatte im November 2014 in einem Park mit einer Druckluftpistole hantiert. Ein Polizist schoss auf Rice. Der Junge starb später im Krankenhaus.

